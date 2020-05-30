Возвратный рейс из Индии в Москву вернули из-за коронавируса у пилота - СМИ

Лайнер авиакомпании Air India, который сегодня вылетел в Москву для вывоза индийских граждан, вернули обратно, так как у одного из пилотов обнаружился новый коронавирус, - сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в руководстве авиакомпании.

"Когда самолет A320, на борту которого не было пассажиров, поскольку он направлялся в Москву, чтобы вернуть застрявших индийцев в рамках миссии "Ванде Бхарат" (операция по возвращению граждан Индии из-за рубежа), достиг воздушного пространства Узбекистана, нашей команде на земле стало известно, что у одного из пилотов оказался положительный тест на коронавирус", - цитирует телеканал источник в авиакомпании, передает ТАСС.

Экипажу лайнера было приказано немедленно вернуться. Он направлен на карантин. В Москву для возвращения застрявших индийцев будет отправлен другой самолет.

Напомним, по данным Минздрава Индии, в стране на сегодняшний день выявлено 173 763 случая заболевания, число умерших от CJVID-19 достигло 4 971.