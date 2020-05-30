Одну из вакцин "Вектора" от коронавируса будут просто закапывать в нос - СМИ

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет просто закапать в нос, - сообщил сегодня генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1".

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме внутримышечного введения, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности", - рассказал он, передает ТАСС.

Начать клинические исследования вакцины от COVID-19 планируется в конце июня- начале июля, а завершить в середине сентября, - добавил Максютов, отметив: дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.