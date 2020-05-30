Российское оружие скроют от радаров новые материалы

В России создаются новые спецматериалы, которые позволят защитить военную технику от обнаружения радиолокационными станциями противника, - сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения", - рассказали в компании, передает РИА Новости.

В холдинге уже разработан защитно-маскировочный экран, позволяющий защитить военную технику от высокоточного оружия – он успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение министерством обороны РФ. Предприятие готово к его серийному производству, - поведали в пресс-службе.

Защитно-маскировочный экран создан на базе наноструктурного ферромагнитного микропровода и предназначен для скрытия от средств разведки противника и защиты военной техники от современных средств поражения, действующих из верхней полусферы, в том числе и высокоточного оружия. Он обеспечивает защиту укрываемой бронетехники комбинированным гибким покрытием от боеприпасов кумулятивного действия с головками самонаведения.

Уникальность этого материала еще и в том, что он позволяет создавать укрытия различной формы и размера, - добавили в "Росэлектронике".