"Ахмат" продлил контракты с четырьмя футболистами

Футбольный клуб "Ахмат" продлил контракты с рядом футболистов, чьи соглашения истекали 31 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте грозненцев.

Свои соглашения до конца сезона-2019/2020 подписали вратарь Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, а также полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.

Напомним, чемпионат России по футболу был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса Covid-19. Возобновление первенства запланировано на 21 июня.