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Военный "КамАЗ" убил медиков в Атырауской области

Военный &quot;КамАЗ&quot; убил медиков в Атырауской области

Сегодня в Атырауской области в ДТП при столкновении с военным грузовиком погибла бригада скорой помощи, сообщает МИА "Казинформ".

ДТП произошло около села Зинеден Исатайского района.

"На трассе, ведущей в Астрахань, автомобиль скорой помощи столкнулся с военным "КамАЗом". В машине скорой помощи врачебной амбулатории Исатайского района находились водитель и два медицинских работника. Все они погибли", - сообщили в пресс-службе департаменте полиции региона, передает Sputnik Казахстан.

За рулем "КамАЗа" находился 20-летний солдат срочной службы, - уточнили в Западном региональном военно-следственном управлении МВД.

Ведется расследование происшествия.

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Вестник Кавказа

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