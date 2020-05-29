ЛУЧШЕДОМА » Новости

В Краснодаре стало возможно заказывать продукты из "Пятерочки" с доставкой на дом

В Краснодаре стало возможно заказывать продукты из &quot;Пятерочки&quot; с доставкой на дом

Торговая сеть "Пятерочка" запустила на Кубани сервис экспресс-доставки продуктов.

Доставка будет востребована у тех, кто находится на самоизоляции, а также у тех, кто хочет позаботиться о родителях, дедушка и бабушках.

Для заказа нужно установить мобильное приложение "Пятерочка Доставка"  (доступно в AppStore и Google Play), заказы принимаются ежедневно с 9.00 до 21.00. Доставка покупок осуществляется в течение часа, стоимость доставки – 99 рублей. Пользовать данной услугой смогут только держатели банковских карт, так как оплатить продукты можно только онлайн в приложении.

Сервис "Пятерочка Доставка" также работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

1640 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!