В Краснодаре стало возможно заказывать продукты из "Пятерочки" с доставкой на дом

Торговая сеть "Пятерочка" запустила на Кубани сервис экспресс-доставки продуктов.

Доставка будет востребована у тех, кто находится на самоизоляции, а также у тех, кто хочет позаботиться о родителях, дедушка и бабушках.

Для заказа нужно установить мобильное приложение "Пятерочка Доставка" (доступно в AppStore и Google Play), заказы принимаются ежедневно с 9.00 до 21.00. Доставка покупок осуществляется в течение часа, стоимость доставки – 99 рублей. Пользовать данной услугой смогут только держатели банковских карт, так как оплатить продукты можно только онлайн в приложении.

Сервис "Пятерочка Доставка" также работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.