Ставрополь избавят от клещей
Повторная обработка общественных мест от клещей пройдет в Ставрополе. Об этом информирует пресс-служба мэрии. Сообщается, что в списке приоритетных объектов – скверы, лесопарки, детские площадки, дворы и дачные товарищества в пригороде.
Первая масштабная обработка была проведена месяц назад.
В администрации Ставрополя также напомнили об элементарных правилах защиты от насекомых: заправляйте одежду, застегивайте манжеты и покрывайте голову, пишет "КП Северный Кавказ".
Вестник Кавказа
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