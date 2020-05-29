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Ставрополь избавят от клещей

Ставрополь избавят от клещей

Повторная обработка общественных мест от клещей пройдет в Ставрополе. Об этом информирует пресс-служба мэрии. Сообщается, что в списке приоритетных объектов – скверы, лесопарки, детские площадки, дворы и дачные товарищества в пригороде. 

Первая масштабная обработка была проведена месяц назад.

В администрации Ставрополя также напомнили об элементарных правилах защиты от насекомых: заправляйте одежду, застегивайте манжеты и покрывайте голову, пишет "КП Северный Кавказ".

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