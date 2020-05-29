Факельное шествие пройдет в Пятигорске накануне парада в честь юбилея Победы

В Пятигорске в преддверии проведения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоятся факельное шествие и митинг памяти. "Запланирован утренний митинг памяти у Вечного Огня 22 июня в 4:00 и факельное шествие вечером 23 июня. 24 июня пройдет праздничный военный парад", - информирует администрация города, отмечая, что в этот день также стартует сезон городских фонтанов.

В администрации подчеркнули, что торжественные мероприятия в городе пройдут с соблюдением социального дистанцирования и необходимых мер профилактики. "За пять дней до предполагаемого начала праздничных мероприятий Роспотребнадзор проведет детальную оценку ситуации в городе и вынесет решение, можно ли проводить мероприятия с таким количеством участников и зрителей. Свои традиционные праздничные мероприятия, как ожидается, пройдут и в микрорайонах", - сказал глава города Дмитрий Ворошилов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей, напоминает ТАСС.