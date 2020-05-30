Нефтедобывающий Казахстан переходит на "зеленый" транспорт

При помощи китайского производителя коммерческих автомобилей Yutong Казахстан хочет отказаться от традиционных дизельных автобусов, пишет Caspian News в материале Kazakhstan Concerned About Environmental Issues, Purchases Eco-Friendly Buses. Согласно заявлению китайского производителя, к началу июня в, Шымкенте и Атырау будут введены в эксплуатацию автобусы, работающие на сжатом природном газе. Партия из 760 автобусов уже доставлена в Казахстан.

Стоимость контракта между двумя соседними странами не разглашается. ”Это крупнейший зарубежный заказ, который получил Yutong со времени начала пандемии COVID-19 в январе”, - говорит Мао Юань, региональный менеджер по продажам в Yutong. Городские власти Шымкента и Атырау приобрели разные модели автобусов - 590 единиц и 170 единиц соответственно. Транспортные средства, отправляемые по железной дороге для облегчения трансграничных перевозок в условиях вспышки COVID-19, могут работать при низких температурах, характерных для Казахстана.

"Шины автобусов Yutong разработаны таким образом, чтобы избежать коррозии. Все окна двухслойные для предотвращения замерзания”, - сказала региональный менеджер по продажам Yutong. Шымкент с населением в один миллион человек считается самым динамичным городом на юге Казахстана, а Атырау - нефтяным городом. Ожидается, что автобусы китайского производства помогут Казахстану модернизировать систему городского общественного транспорта, а также удовлетворить спрос пассажиров. ”Применение экологически чистых транспортных средств эффективно снизит загрязнение воздуха в городах и будет способствовать защите окружающей среды”, - говорится в заявлении компании.

Население Казахстана составляет немногим более 19 млн человек. В соответствии с Киотским протоколом, который вступил в силу в 2009 году, Казахстан пообещал сократить выбросы углерода на 15% к 2020 году и на 30% к 2050 году. Страна взяла на себя обязательство перейти к ”зеленой” экономике, несмотря на огромные запасы ископаемого топлива, и производить 3% электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году, 10% к 2030 году, и, по крайней мере, 50% к 2050 году.

Экологичные электромобили становятся все более популярными в Казахстане. По состоянию на середину 2019 года около 700 подобных транспортных средств курсировали по стране. Экологичные автобусы не новинка для крупнейшей страны Центральной Азии. В 2019 году электрические автобусы появились на дорогах Актау, расположенного на восточном берегу Каспийского моря. Ранее в этом году муниципальное правительство Нур-Султана ввело в эксплуатацию пять электрических автобусов, произведенных совместно Yutong и казахстанским производителем и дистрибьютором автомобилей ”СарыаркаАвтоПром”.

Yutong работает в Казахстане с 2005 года и в настоящее время занимает первое место по количеству экспорта больших и средних автобусов на внутренний рынок Казахстана. По состоянию на декабрь 2019 года общий объем продаж компании в стране Центральной Азии превысил 2000 единиц, что составляет более 40% китайских больших и средних автобусов, экспортированных в Казахстан за этот период. В то же время компания владеет и управляет восемью станциями технического обслуживания и одним складом запасных частей в Казахстане.