В Москве от коронавируса скончались 78 человек

В Москве за минувшие сутки скончались 78 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

При этом накануне в столице болезнь унесла 76 жизней. Количество жертв коронавируса, таким образом, в столице достигло 2408.

Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 387 тыс случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тыс пациентов, 4374 человек умерли, передает РИА Новости.