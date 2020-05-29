В Москве от коронавируса скончались 78 человек
В Москве за минувшие сутки скончались 78 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
При этом накануне в столице болезнь унесла 76 жизней. Количество жертв коронавируса, таким образом, в столице достигло 2408.
Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 387 тыс случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тыс пациентов, 4374 человек умерли, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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