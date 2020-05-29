В Северной Осетии рекультивировали Унальское хвостохранилище

Власти Северной Осетии отчитались о завершении работ по рекультивации Унальского хвостохранилища, упоминающегося в уголовном деле министра экологии и природных ресурсов республики, - сообщили в Минприроды региона.

"Все необходимые работы на объекте завершились согласно контракту. На это было направлено около 400 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология". Объем работ не только был выполнен в полной мере, но и перевыполнен", - цитирует собеседника ТАСС.

Чтобы полностью ликвидировать вредное воздействие, хвостохранилище, находящееся в горах, специальными виброкатками накрывали несколькими слоями грунта. Общий слой для большей безопасности местами доходил до 4 м, тогда как по проекту было предусмотрено до 1,5 м. Последним слоем был уложен чернозем, что позволило высадить на месте одного из самых экологически опасных объектов республики можжевельники, сосны и засеять траву.

Проектом была предусмотрена также инженерная защита территории хвостохранилища и рекультивация земель, загрязненных солями тяжелых металлов. Там установили подпорные и паводкорегулирующие стены. Работа на объекте проходила непрерывно.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", главы Минприроды и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев накануне был арестован на два месяца по делу о превышении полномочий. По версии следствия, Мамиев подписал документы для оплаты контракта по утилизации опасных отходов на Унальском хвостохранилище, зная, что работы осуществлены не были. Кроме того, оказалось, что у подрядчика, производившего утилизацию отходов II класса опасности, нет лицензии на производство таких работ, а экспертиза проектно-сметной документации объекта была сделана неуполномоченным органом.