Онлайн-урок кибербезопасности для министров и директоров школ проведут 1 июня

Всероссийский открытый урок по кибербезопасности состоится 1 июня на портале урокцифры.рф, в ходе мероприятия эксперты ведущих технологических компаний напомнят главам региональных министерств образования и директорам школ о том, как защитить детей в интернете. Такое сообщение распространила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика".

"Онлайн-трансляция урока по кибербезопасности состоится 1 июня в 11:00 на сайте проекта урокцифры.рф, а также будет доступна социальной сети "ВКонтакте", - цитирует его ТАСС.

Эксперты в области цифровой экономики поведают о ключевых аспектах грамотного поведения детей в интернете. С помощью интерактивных игровых тренажеров, разработанных в рамках проекта "Урок цифры", дети смогут познакомиться с основами кибербезопасности, узнать, как придумать надежный пароль, защитить свои аккаунты в соцсетях от взлома, обезопасить умные устройства и научиться отличать сайты мошенников от подлинных.