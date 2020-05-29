Новые всеобъемлющие навигационные карты установили в Курортном парке Железноводска

Масштабные навигационные карты, которые позволят туристам лучше ориентироваться на территории, установили в Курортном парке Железноводска. Об этом рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, на прежних картах можно было найти только терренкуры, а новый навигатор содержит информацию обо всех объектах инфраструктуры.

"Специалисты нанесли на карты всю Курортную зону, санатории, музеи, галереи, храмы. Ключевые объекты снабжены QR-кодами, которые выводят на страницу тургида, где размещена подробная историческая справка и контактная информация", - приводит слова мэра "Сайт Ставрополя 1777".

Напомним, в Железноводске также начали установку первого цифрового туристического гида Ferrumman, который на двух языках расскажет туристам о событиях и достопримечательностях.