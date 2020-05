В этом году нефтяные цены не преодолеют порог в $40

Несмотря на сокращение добычи в странах ОПЕК + и Северной Америке, а также постепенный рост спроса, ожидается, что в среднем в 2020 году нефтяные цены не будут намного выше текущей стоимости из-за возобновившейся напряженности между США и Китаем, говорится в ежемесячном опросе Reuters, проведенном среди десятков нефтяных аналитиков.

Как сообщает Oil Price в материале Oil Prices Are Unlikely To Break $40 This Year, по данным 43 аналитиков, опрошенных агентством Reuters, стоимость американского эталона WTI в среднем составит $32,78 за баррель в 2020 году, что примерно соответствует уровню, на котором контракт торговался вчера.

Ожидается, что цены на нефть марки Brent в этом году составят в среднем $37,58 за баррель, прогнозируют аналитики агентства Reuters. Эксперты пересмотрели в сторону улучшения свои прогнозы по обоим бенчмаркам по сравнению с апрельским опросом, когда ожидалось, что стоимость WTI составит в среднем $31,47 за баррель, а Brent - $35,84 за баррель.

Пока в этом году цены на нефть марки Brent в среднем составляют $ 42,37 за баррель.

Вчера в начале дня нефтяные цены снизились более чем на 2%, устремившись к первой еженедельной потере за последние пять недель. Однако после ”черного апреля” спрос на нефть и нефтяные фьючерсы в этом месяце цены выросли почти на 40%. Несмотря на недельные потери, цены оказались на пути к лучшему месячному результату с марта 1999 года.

Что касается средних цен в 2020 году, аналитики ожидают, что сокращение добычи основными производителями в рамках и за пределами пакта ОПЕК+ и восстановление спроса поддержат нефть в ближайшие месяцы. Однако возобновившаяся напряженность в отношениях между США и Китаем в связи с новыми законами Китая о безопасности в Гонконге оказывает давление на рынки акций и нефти в последние дни. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что рост цен на фоне улучшения фундаментальных показателей может быть ограничен обострением отношений между Вашингтоном и Пекином, что может повредить восстановлению экономики и торговли после коронавируса.

Ранее на этой неделе Morgan Stanley заявил, что к концу года Brent будет торговаться по $40 за баррель, благодаря восстановлению спроса, которое идет более быстрыми темпами, чем ранее предсказывал банк.