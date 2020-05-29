Стала известна дата открытия купального сезона на Алаколе для туристов из Казахстана
Купальный сезон на озере Алаколь откроется 19 июня. Первый заместитель председателя правления "Казакстан Темир Жолы" Канат Альмагамбетов рассказал, когда и как казахстанцы смогут добраться туда.
"Наши граждане в ближайшее время, наверное, не смогут вылететь за пределы Казахстана", - отметил он. "Мы практически все маршруты, которые были, рассматриваем возобновить", - цитирует Альмагамбетова Sputnik Грузия.
По его словам, с 1 июня два поезда будут курсировать на станцию Достык (Алакольский район), после 10 июня введут в действие остальные поезда.
Кроме того, будут запущены "поезда, которые были дополнительно по согласованию с акиматом Восточно-Казахстанской области", сообщил Альмагамбетов. "Они планируют открыть Алаколь с 19 июня ", - заявил первый заместитель председателя правления "Казакстан Темир Жолы", заверив, что цены на билеты повышаться не будут.
Вестник Кавказа
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