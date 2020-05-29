Юбилейный "Черешневый лес" откроется 31 мая в необычном формате

20-й Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" начнется 31 мая в необычном формате. Однако его создатели ожидают, что он понравится и зрителям, и участникам, рассказали в пресс-службе "Черешневого леса".

Юбилейный фестиваль традиционно пройдет в партнерстве с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина и объединится с празднованием его дня рождения. Музею исполняется 108 лет.

Вручение премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" будет заменено онлайн-концертом в залах постоянной экспозиции Пушкинского музея. "Оптимистические выступления. Живой эфир" состоятся при соблюдении всех норм социальной дистанции между артистами.

В концерте будут участвовать Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Полина Осетинская, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Проведут вечер Ингеборга Дапкунайте и Михаил Швыдкой.

Кроме того, организаторы обещают приятные сюрпризы - специальные включения хореографа Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, а также президента "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции.

Трансляция концерта пройдет по телевидению, пишет РИА Новости.

Будет продолжена и главная ежегодная традиция фестиваля - посадка черешневого леса. Саженцы черешни доставят друзьям фестиваля, эти деревья будут цвести рядом с их домами.

В церемонии посадки уже поучаствовали Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сати и Владимир Спиваковы, семья Антона Табакова и многие другие. Посадка черешневого леса продолжится до 31 мая, в соцсетях за этим процессом можно понаблюдать онлайн.

За время фестиваля уже высажено более 8 тыс деревьев, в нынешнем году к ним прибавится еще несколько сотен.