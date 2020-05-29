В Минводах на месте пустыря вырос сквер со спортплощадкой

В ставропольских Минеральных Водах на месте заброшенного пустыря на площади свыше 5 тыс кв м построили сквер и площадку для игровых видов спорта.

Работа проведена в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщили в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В городе Минеральные Воды окончены работы по созданию нового сквера на улице Дружбы. Его строительство стало возможным благодаря реализации программы по формированию современной городской среды. Здесь создано комфортное место для отдыха горожан и гостей города", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На создание сквера "Дружба" в муниципалитете с населением около 74 тыс человек было направлено более 43 млн рублей. На всей его территории проложены пешеходные дорожки, установлены скамьи и уличные фонари. В сквере создана площадка для игровых видов спорта, сектор с комплексом турникетов и уличных тренажеров, а также несколько детских игровых зон, - добавили в пресс-службе Миндорхоза края.