Трамп ограничит въезд в США для китайских исследователей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запретит въезд в страну ряду граждан Китая, претендующих на исследования в университетах.

По его словам, эти лица представляют потенциальную угрозу безопасности США.

"Сегодня я выпущу прокламацию, которая защитит жизненно важные исследования в университетах нашей страны и запрещает въезд определенных иностранных граждан из Китая, которые, по моему мнению, представляют потенциальную угрозу безопасности", - приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ.

Напомним, США обвиняют Китай в том, что он присылает своих агентов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и результаты исследований.