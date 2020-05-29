Трамп ограничит въезд в США для китайских исследователей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запретит въезд в страну ряду граждан Китая, претендующих на исследования в университетах.
По его словам, эти лица представляют потенциальную угрозу безопасности США.
"Сегодня я выпущу прокламацию, которая защитит жизненно важные исследования в университетах нашей страны и запрещает въезд определенных иностранных граждан из Китая, которые, по моему мнению, представляют потенциальную угрозу безопасности", - приводит РИА Новости слова Трампа.
Ранее Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ.
Напомним, США обвиняют Китай в том, что он присылает своих агентов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и результаты исследований.
Вестник Кавказа
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