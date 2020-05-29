За средства курортного сбора в Железноводске отремонтируют терренкуры

Власти курортного Железноводска приняли решение направить средства курортного сбора в 2020 году на ремонт терренкуров в Курортном парке, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Железноводске в этом году на средства, полученные от курортного сбора, собранного до введения ограничительных мер, отремонтируют терренкуры, которые расположены в нижней части Курортного парка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Из-за распространения коронавируса санатории Железноводска уже недобрали около 9 млн рублей курортного сбора. С 1 июня, по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Железноводск переходит к поэтапному выходу из режима ограничений и начинает прием гостей. Первый заезд туристов в Железноводск ожидается уже с июня, - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Напомним, в минувшем 2019 году объем курортного сбора в городе составил более 50 млн рублей, превысив прогнозный план на 26%. Все деньги были направлены на обновление курортной инфраструктуры.