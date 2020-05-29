В Австрии заработала первая русскоязычная радиостанция

Первая в Австрии информационно-музыкальная радиостанция на русском языке Radio RU начала вещание в цифровом формате DAB+ в Вене, - сообщили сегодня в руководстве радиостанции.

"Radio RU - для тех, кто хочет знать и понимать мировую историю, литературную и музыкальную классику. Уже сегодня в эфире программы на русском, а в ближайшем будущем - на немецком и английском языках - об истории, литературе, религии, музыке, моде и многом другом. ...Мы расскажем и о тайнах неизведанных или, наоборот, хорошо знакомых мест всего мира, а также Австрии и России", - отметили на радиостанции, передает ТАСС.

Radio RU также посвятит передачи юным слушателям, расскажет о вопросах психологи и интеграции. Цифровое радио доступно на радиоприемниках с форматом DAB+, для него не нужен интернет.

В ближайшем будущем в эфире единственной круглосуточной русскоязычной радиостанции на территории федеральной земли Вена, помимо русскоязычных музыкальных композиций, начнется трансляция новостных программ и тематических шоу. Жители Вены смогут послушать музыкальные хиты разных лет на русском, немецком, английском, французском, итальянском и других языках. В эфире планируются джазовые ночи, рок-субботы и авторская песня по воскресеньям.