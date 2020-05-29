Россия и Азербайджан: горизонты стратегического сотрудничества

Вчера в ТАСС прошла онлайн-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном, в которой приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия-Азербайджан", член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий поздравил азербайджанский народ с Днем республики, который отмечался 28 мая: "Это праздник Азербайджан встречает, будучи одной из самых успешных экономик на постсоветском пространстве. Конечно, далось это очень нелегко. Надо отдать дань уважения великому Гейдару Алиевичу Алиеву, основателю сегодняшнего азербайджанского государства. Продолжающему дело своего великого отца Ильхаму Гейдаровичу [Алиеву] удалось построить современный процветающий Азербайджан, куда хочется бесконечно возвращаться, Азербайджан, который мы любим, и с которым мы живем в сердце. Без малейшей патетики, это действительно так".

Леонид Слуцкий рассказал, что на днях в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы: "В ней мы участвовали с моим братом и визави, председателем комиссии по иностранным делам Милли Меджлиса Самедом Сеидовым, с которым работаем на Страсбургской площадке уже 20 лет. Замечу, что Ильхам Гейдарович был первым председателем делегации Азербайджана в ПАСЕ. Сегодня азербайджанская делегация продолжает успешно работать и убедительно [отбивает] все нападки оппонентов вместе с нами. Думаю, что сотрудничество на всех международных площадках мы будем эффективно продолжать".

Российский парламентарий вспомнил тот период в истории Азербайджана, когда страна стала энергонезависимой: "Добыча газа поднялась до 14 млрд кубометров в год. В этом личная заслуга Ильхама Гейдаровича, который тогда лично руководил экономикой страны, координировал работу всего правительства, нефте- и газодобывающей отрасли. Азербайджан сегодня - страна, с которой в области добычи и поставки углеводородов хотят работать и успешно развивают сотрудничество все без исключения страны региона, включая, конечно, и РФ".

Слуцкий вспомнил также период, когда Азербайджан был вынужден размещать людей, переселившихся из Нагорного Карабаха: "Миллион человек жил в палатках. Помочь им было непросто, но сделать это удалось эффективно буквально за несколько лет. Сегодня азербаджанский города и регионы становится похожими на столицу, на красивейший Баку. Азербайджан стал центром туризма, Габала, другие курорты прекрасно развиваются. Конечно, пандемия коронавируса немножко затормозила туристическую отрасль, но я уверен, что недалек тот день, когда туристы снова будут прилетать в Азербайджан, и каждый из них захочет вернуться на эту благодатную землю".

Заместитель председателя Милли Ммеджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли выразил мнение, что азербайджано-российские отношения носят стратегический характер: "Мы благодарим российскую сторону за вклад и попытки решения азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта. Естественно, решение этой проблемы справедливым путем дало бы толчок развитию в целом региона Южного Кавказа. Сегодня можно с уверенностью сказать, что азербайджано-российские отношения являются полноценными, примером для многих соседних стран, для многих постсоветских стран. Несмотря на разницу в религии, в языке, возможно, в каких-то исторических традициях, в самые сложные исторические моменты наши мудрые народы показывали и показывают пример братства, пример дружбы. В самые сложные исторические моменты протягивают друг другу руку.

Естественно, эти отношения опираются на дружбу наших уважаемых лидеров Владимира Путина и Ильхама Алиева. Считаю, что задачей парламентариев, задачей политиков является разъяснение всем слоям населения важности иметь такие дружеские отношения. Мы совместно боролись против терроризма, против радикализма и так далее. Роль парламентариев современного периода очень важна. В новоизбранном парламенте Азербайджана настроены на углубление азербайджано-российских отношений. И на парламентском уровне вопросы, которые мы планировали решить, мы обязательно решим после завершения пандемии. Людские контакты, которые, к сожалению, прервались из-за пандемии, обязательно возобновятся, и мы сделаем все ради углубления наших отношений, ради будущего наших народов и процветания наших стран".

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников выразил мнение, что двусторонние отношения за последнее время достигли высокого уровня: "Нами многое сделано во всех сферах - и в политической, экономической, торговой, гуманитарной. Хочется, чтобы этот уровень поддерживался, несмотря на те трудности, которые создала нам коронавирусная инфекция. Сейчас страны потихонечку уходят из тех ограничений, которые накладывает на всех нас пандемия коронавируса. Думаю, будет правильно, если мы сосредоточим наши усилия на выполнении того, что было намечено на этот год с тем, чтобы постараться в оставшееся полугодие достигнуть максимальных результатов. У нас есть несколько дорожных карт экономического сотрудничества. Надо сделать все, чтобы наша торговля продолжала развиваться. Если есть какие-то технические или бюрократические преграды на этом пути, то их надо устранять".

Российский дипломат уточнил, что дорожные карты предусматривают осуществление целого ряда проектов сотрудничества, окончание многих из которых назначено на текущий год: "Это и фармацевтический завод, это и автосборочное предприятие в Аджикабуле, это и вертолетный сервисный центр, это и производство сельскохозяйственных машин в сотрудничестве с Ростсельмашем, есть и другие проекты. Надеюсь, что к концу года реальная работа по этим проектам даст результаты".

Михаил Бочарников отметил также развитие контактов по гуманитарной линии: "На этот год запланирован Год культуры Азербайджана в России, обмены в молодежной сфере, молодежные форумы. Задачи, стоящие перед нами ясны, надо делать все, чтобы наши отношения, несмотря на коронавирусную запинку, шли вперед с не меньшим темпом, чем до сих пор".