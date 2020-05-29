В центре Москвы горела жилая квартира

Столичные пожарные сегодня вечером тушили возгорание в квартире на Большой Пионерской улице в центре Москвы, - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прибытии пожарных происходило горение личных вещей и мебели на общей площади около 20 кв м в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 19:53 загорание было полностью ликвидировано", - , - сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Из горящей квартиры спасли одного человека, он передан медикам для осмотра, - добавили в ГУ МЧС.

Информация о пожаре в квартире жилого панельного 12-этажного дома в центре Москвы поступила в 19:25. Людей из соседних квартир пришлось эвакуировать.