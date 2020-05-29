Парламент Грузии пересмотрит штрафы за нарушение режима ЧП

Грузинский парламент пересмотрит размер штрафов, установленных за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Об этом заявил лидер парламентского большинства - вице-спикер законодательного органа Мамука Мдинарадзе.

При этом он подчеркнул, что полностью отменять или списывать штрафы никто не собирается, поскольку население может воспринять это как знак того, что угроза коронавируса миновала, что, в свою очередь, может привести ко второй вспышке заболевания.

"Но, с другой стороны, понятно, что 3 тыс лари - это слишком большая сумма, 90% населения такой штраф заплатить не сможет. Исходя из этого, мы должны принять усредненное решение", - отметил Мдинарадзе.

Однако насколько именно будут уменьшены штрафы, парламентариям еще предстоит обсудить, передает Спутник-Грузия.