Экс-министр труда Ингушетии попал в серьезное ДТП - источник

Бывший министр труда Ингушетии Зелимхан Котиков, осужденный в 2019 году за нецелевое использование 1 млрд рублей бюджетных средств, минувшей ночью попал в ДТП и был доставлен с травмами в больницу, - сообщил сегодня источник.

"Накануне в 22:40 в дежурную часть отдела МВД РФ по городу Магасу поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota под управлением Зелимхана Котикова 1962 года рождения наехал на шлагбаум и скрылся по дороге в сторону Назрани. В Назрани, в районе надземного пешеходного перехода, он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сообщил источник в правоохранительных органах республики, передает "Это Кавказ".

Котиков в бессознательном состоянии с травмами головы и ссадинами лица был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани, - добавил источник.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", годом ранее в отношении Котикова было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняли в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (1 млрд рублей). 13 мая Магасский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.