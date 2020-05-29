В Турции коронавирусом заразились еще более 1,1 тыс человек

В Турции за минувшие сутки выявили 1141 случай заражения коронавирусом, от болезни скончались 28 человек, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлен 1141 новый случай, всего заразившихся - 162 120. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4489. Вылечились сегодня 1594 пациента, всего - 125 963", - приводит РИА Новости слова главы турецкого здравоохранительного ведомства.