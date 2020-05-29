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В России авиадебоширов могут штрафовать до 500 тыс рублей

В России авиадебоширов могут штрафовать до 500 тыс рублей

В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тыс рублей, соответствующее нововведение предлагается проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, статью 14.1. "Мелкое хулиганство" предлагается дополнить частью третьей - мелкое хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. Такое нарушение повлечет за собой административный штраф в размере от 30 тыс до 500 тыс рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Кроме того, меняется формулировка понятия мелкого хулиганства. Теперь оно трактуется как "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества", передает РИА Новости.

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