В Дагестан прибыла благотворительная помощь из Москвы

В Дагестан прибыл спецрейс из Москвы с благотворительной помощью для медработников Дагестана, которые лечат больных с COVID-19 и пневмониями, - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Дагестан поступило 40 т благотворительной помощи от правительства Москвы, в состав которой вошли медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Груз доставили спецрейсом на ИЛ-76. Дагестан получил аппараты ИВЛ, медицинские кислородные концентраторы и тепловизоры для дистанционного измерения температуры, экспресс-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции, защитные костюмы, маски и очки для медработников, - добавил представитель ведомства.