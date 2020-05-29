В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов

В Крыму с 1 июня разрешат работу летних площадок кафе, ресторанов и столовых, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С 1 июня допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксенов уточнил, что предприятиям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования Крыма смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре, передает РИА Новости.

Напомним, с 18 мая в Крыму отменен режим всеобщей строгой самоизоляции.