В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов
В Крыму с 1 июня разрешат работу летних площадок кафе, ресторанов и столовых, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 1 июня допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Аксенов уточнил, что предприятиям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования Крыма смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре, передает РИА Новости.
Напомним, с 18 мая в Крыму отменен режим всеобщей строгой самоизоляции.
Вестник Кавказа
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