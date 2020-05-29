Роспотребнадзор не разрешил властям Петербурга смягчить ограничения

Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений, - заявила сегодня телеканалу "Санкт-Петербург" замначальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной", - отметила она, напомнив, что отмена ограничений связана с тремя показателями: коэффициентом распространения инфекции, наличием свободных коек для лечение коронавируса, а также показателем тестирования населения, передает "Интерфакс".

Сейчас в Северной столице свободны 38,9% инфекционных коек от нормативной потребности в них, а для начала отмены ограничений свободно должно быть 50%. И хотя основные карантинные ограничения в городе продлены до 14 июня, с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.