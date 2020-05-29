В Минздраве Карачаево-Черкесии опровергли увольнение 40 сотрудников скорой Черкесска

В Карачаево-Черкесии Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи работает в полном составе и в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Таким образом, в ведомтсве опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о массовом увольнении фельдшеров, врачей и водителей скорой помощи в Черкесске.

"В период пандемии сотрудники скорой помощи Черкесска – герои нашего времени – работают, вкладывая все свои силы, и делают всё возможное для спасения жизней и сохранения здоровья наших жителей", – приводит "АиФ-Ставрополь" сообщение Минздрава Карачаево-Черкесии.