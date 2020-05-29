Курорты Крыма 15 июня откроют для местных жителей

Санаторно-курортный комплекс Крыма откроется с 15 июня, но пока - только для внутреннего туризма, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Уже с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти", - написал Аксенов в своем аккаунте во "ВКонтакте", передает "Интерфакс-Юг".

Также до 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено, - уточнил глава региона.

Также с 1 июля заработает детский лагерь "Артек" – договоренность с федеральным центром об этом уже достигнута, но власти намерены просить об открытии центра с 15 июня.