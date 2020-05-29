ЛУЧШЕДОМА » Новости

В Грузии на коронавирус проверяют всех жителей села Мушевани

В Грузии на коронавирус проверяют всех жителей села Мушевани

В Грузии в селе Мушевани Болнисского района, которое все еще является карантинной зоной, специалисты исследуют на коронавирус всех местных жителей.

В населенном пункте запланировано взять около 600 образцов, всего в Мушевани проживает 250 семей.

Расширенное тестирование проводят девять групп эпидемиологов, семеро из них являются сотрудниками Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, а также местные специалисты, передает Спутник-Грузия.

Напомним, село Мушевани было объявлено красной зоной с 25 апреля.

1295 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!