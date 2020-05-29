Аскар Мамин: СНГ должно быть устойчиво к кризисам

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.

В рамках заседания Мамин рассказал о предпринимаемых страной мерах по борьбе с распространением коронавируса, по стабилизации экономики и формировании новой структуры производства, а также о поддержке рядовых граждан и бизнеса.

В качестве основной задачи он назвал формирование буферов устойчивости к кризисным проявлениям как в рамках национальных экономик, так и в формате всего Содружества.

Он также отметил разработку Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, охватывающей торговлю, промышленность, энергетику, транспорт и другие направления.

"С учетом складывающейся динамики необходимо усилить фактор самодостаточности наших стран. Прежде всего, это касается вопросов продовольственного обеспечения – мы должны снизить зависимость от менее стабильных и географически рассредоточенных цепочек поставок", - приводит Спутник-Казахстан слова Мамина.