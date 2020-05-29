Со стапелей астраханского судозавода сошло крановое судно для ВМФ

АО "Судостроительно-судоремонтный завод им.Ленина" (ССЗ им. Ленина, Астрахань) завершило строительство кранового судна для нужд ВМФ РФ, - сообщил сегодня в своем аккаунте в Instagram заместитель министра промышленности и природных ресурсов региона Илья Волынский.

"На заводе Ленина состоялось знаковое событие! Спущено на воду крановое судно для нужд ВМФ России. Впервые осуществляется заказ по строительству на данном предприятии. По праву завод Ленина стал не только судоремонтным, но и судостроительным", - написал Волынский, передает "Интерфакс-Юг".

Длина судна - 2,2 м, ширина по корпусу - 22,8 м, высота борта - 4,4 м, осадка по грузовую марку - 2,43 м, водоизмещение - 2 тыс 201 т. На судне установлен полноповоротный кран грузоподъемностью 150 т. После достройки на воде и ходовых испытаний судно будет передано заказчику в ноябре этого года.