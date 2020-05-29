В среднем в сутки в Москве госпитализируют 800-900 человек с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что госпитализация пациентов с диагнозом COVID-19 в столице снизилась в 2-2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости и сейчас составляет 800-900 человек в сутки.

"Ситуация в Москве действительно улучшается. Мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но уже в 2-2,5 раза меньше, чем было буквально месяц назад", - приводит ТАСС слова вице-мэра.

Также Анастасия Ракова отметила, что в столице растет число выздоровевших пациентов. "Более того, мы обратились и к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", - рассказала она.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 474 человека против 2 332 соответственно. Всего в столице 175 829 человек заразились COVID-19, выздоровели 74 725, умерли 2 330. В Москве ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к новой коронавирусной инфекции.