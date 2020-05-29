Полад Бюльбюль оглы: "Достижение мира возможно лишь после устранения причин, породивших войну"

Вчера в ТАСС прошла онлайн-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном, в которой приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия-Азербайджан", член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Как заявил в своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, Азербайджан бережно относится и проявляет глубокое уважение к историческим, культурным и нравственным связям с Россией, которые формировались на протяжении нескольких веков: "Предсказуемость во взаимоотношениях позволяет с каждым годом развивать торговые, экономические, инвестиционные контакты, а также гуманитарные и культурные связи, в том числе и вопросы образования наших молодых людей здесь в России и также открытие филиалов российских ведущих университетов в Баку".

По словам посла, Азербайджан объявлен гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Мы очень активно готовимся к нему и надеемся, что к этому времени пандемия пойдет на спад и удастся провести все запланированные мероприятия".

Полад Бюльбюль оглы рассказал, что в ноябре прошлого года проходил первый официальный визит в Москву в качестве первого вице-президента Азербайджана Мехрибан-ханум Алиевой: "В рамках этого визита прошли важные двусторонние встречи на самом высоком уровне. Г-жа Мехрибан-ханум Алиева выступила на X Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, приняла участие в открытии отреставрированного Национального павильона Азербайджана на территории ВДНХ".

Азербайджанский дипломат подчеркнул особую роль в развитии двусторонних отношений Фонда Гейдара Алиева, который возглавляет вице-президент Азербайджана.

Полад Бюльбюль оглы заявил также, что сейчас возрастает роль Азербайджана в системе межгосударственных отношений, его влияние на международные процессы как в регионе, так и во всем мире: "Однако выстраивая доверительные партнерские отношения со всеми участниками мирового сообщества, придерживаясь политики добрососедства со странами региона, Азербайджан уже в течение 30 лет находится в состоянии войны с соседней Арменией, которая продолжает удерживать под оккупацией 20% наших территорий. Прозвучал призыв руководства ООН к мирному решению вопроса в условиях пандемии. Мы с этим согласны. Но прежде всего, надо выполнить четыре резолюции СБ ООН, которые обязательны к исполнению, но тем не менее не исполняются. Мы приверженцы мирного решения вопроса, но мирные переговоры не могут тянуться бесконечно. Это должны учесть все наши партнеры, соседи по региону и, прежде всего, руководство самой Армении".

"В прошлом году президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с королем Иордании, президентами Казахстана и Филиппин по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в пленарном заседании XVI Заседания международного дискуссионного клуба ”Валдай”, где еще раз довел до международной общественности позицию Азербайджана, касающуюся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и указал на его единственное международно-правовое решение. Поэтому мы ждем поддержки от наших партнеров, от других стран мира, и конечно, от тройки сопредседателей Минской группы", - заявил посол Азербайджана.

"Как показывает исторический опыт Великой Победы над фашизмом, достижение мира возможно лишь после устранения причин, породивших войну. Сегодня как никогда существует реальная необходимость вспомнить уроки нашей общей истории", - полагает Полад Бюльбюль оглы.