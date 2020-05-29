На космодроме Куру обнаружили утечку из российского разгонного блока "Фрегат"

На космодроме Куру во Французской Гвиане в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат" сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя, -

сообщили пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во Французскую Гвиану", - рассказали в "Роскосмосе", передает "Интерфакс".

Прибытие группы специалистов в Гвианский космический центр ожидается в первой декаде июня 2020 года. "Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - заявили в госкорпорации.

Разгонный блок "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды, - заверили в "Роскосмосе".