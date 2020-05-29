ВДНХ откроется для прогулок 1 июня

Территорию ВДНХ откроют для прогулок с 1 июня, но павильоны комплекса откроются позже, - сообщили в пресс-службе выставки.

"Находиться на территории можно будет только при соблюдении установленного порядка", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о введенных правилах эпидемиологической безопасности, масочном режиме и социальном дистанцировании, передает "Интерфакс".

Предельное количество посетителей комплекса тоже будет контролироваться с помощью приложения "Помощник Москвы", - добавили в пресс-службе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице в порядке эксперимента с 1 по 14 июня "прогулочный режим", разрешив прогулки почти всем москвичам три раза в неделю по графику. Откроются все парки города, кроме "Зарядья".