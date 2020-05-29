Пляжи Севастополя готовятся к купальному сезону

В Севастополе операторы всех 34 пляжей подготовят территории к купальному сезону до 15 июня, сообщает сайт мэрии города.

"Все 34 пляжа готовятся к купальному сезону. Всем операторам пляжей поставлена задача подготовить пляжи к 15 июня. В зависимости от эпидемиологической обстановки, правительством Севастополя будет определена дата начала купального сезона", - уточнил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

При этом операторы пляжей обязуются выполнить благоустройство, обустройство туалетов, раздевалок, обеспечить доступность для маломобильных групп населения, навигацию, подготовить спасательные и медицинские посты, охрану, отмечается в сообщении.

Кроме того, обязательным является проведение лабораторных исследований морской воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

"В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения операторами пляжей договорных обязательств с ними будут расторгнуты договорные отношения, и пляж будет передан на содержание государственному учреждению", - приводит ТАСС слова Горлова.