Жители Северной Осетии стали платить за услуги ЖКХ

Объем онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Северной Осетии вырос с марта по май почти в три раза, - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики по итогам видеоконференции председателя республиканского правительства Таймураза Тускаева.

"Выступивший с информацией руководитель регионального кассового центра (РКЦ) ООО "Телеком плюс" Герман Ревазов обратил внимание на увеличение объема онлайн-платежей за потребленные коммунальные услуги - если в марте 2020 года сумма составила 174 тыс рублей, то в мае уже 500 тыс рублей. Также увеличилась сумма платежей за услуги, которые можно произвести непосредственно на сайте РКЦ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кроме того, в Алагирском, Правобережном, Пригородном и Дигорском районах республики реализуется пилотный проект по внедрению единого платежного документа по всему спектру жилищно-коммунальных услуг.

Как отметил председатель правительства региона, в перспективе работа РКЦ должна дать конечный результат в виде повышения сборов платежей и увеличения охвата граждан, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах.