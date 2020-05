Реальные и вымышленные проблемы ближневосточной торговли оружием

Очередным шагом в бесконечной кампании давления США на Иран стала попытка продлить введенное Организацией Объединенных Наций эмбарго, запрещающее экспорт и импорт обычных вооружений Ираном. Responsible Statecraft в материале Real and imagined problems of the Middle Eastern arms trade пишет, что эмбарго никогда не предназначалось для решения проблемы поставок обычных вооружений. Это просто очередная санкция, введенная против Ирана с целью принудить Тегеран к переговорам для исключения возможности разработки ядерного оружия. Иран согласился на переговоры, и в результате в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который перекрыл все возможные пути к созданию иранского ядерного оружия.

Было бы логично, чтобы эмбарго на поставки оружия, наряду с другими санкциями, имеющими ту же цель, было снято, как только Иран полностью выполнил свои обязательства по СВПД. Но этого сделано не было, причем Иран, в качестве одной из уступок согласился на пятилетнее продление эмбарго. Этот пятилетний период заканчивается в октябре.

В течение прошлого года Иран нарушил некоторые ядерные ограничения в рамках СВПД, но сделал это только в качестве отсроченного, взвешенного и обратимого ответа на более ранние масштабные нарушения соглашения администрацией Трампа. Иран пошел на эти меры, чтобы призвать стороны вернуться к полному соблюдению СВПД. Среди других попыток администрации Трампа полностью уничтожить соглашение бессрочное продление эмбарго на поставки оружия станет еще одним ударом по СВПД. Отказ от соглашения будет означать отмену ограничений в отношении иранской ядерной программы, возможную гонку ядерных вооружений в регионе Персидского залива и рост ядерных, а не обычных вооружений.

Торговля обычными вооружениями остается дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке, но для эффективного решения этой проблемы требуется многосторонний подход, а не просто давление на один региональный субъекта. Натиск на Иран вряд ли изменит ситуацию. Согласно данным, собранным стокгольмским Международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), экспорт оружия на Ближний Восток за последние пять лет увеличился на 87% - это более трети мировой торговли оружием. Иными словами, существующую проблему стоит решать в масштабах всего региона.

Главный покупатель - Саудовская Аравия. Она с 2014 по 2018 год импортировала оружия на 192% больше по сравнению с предыдущими пятью годами.

Главный продавец - Соединенные Штаты. Более половины американского экспорта вооружений в период с 2014 по 2018 годы было отправлено на Ближний Восток. Саудовская Аравия получила 22% мирового военного экспорта США.

И ситуация не меняется. По данным, собранным Форумом по торговле оружием в конце 2019 года, продажи оружия США увеличились более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В течение следующих пяти лет Саудовская Аравия планирует закупить 98 боевых самолетов, 83 танка и оборонительные ракетные комплексы у Соединенных Штатов. Администрация Трампа и саудовские власти подписали письма о намерениях, согласно которым оружие на сумму $350 млрд будет отправлено в Саудовскую Аравию в течение следующих десяти лет.

Вышеуказанные соглашения еще больше расширяют военный разрыв между арабскими государствами Персидского залива и Ираном, имеющим гораздо меньшее количество вооружений. Отмена эмбарго на поставки оружия едва ли изменит дисбаланс. Исламская Республика, в отличие от предыдущего режима шаха, никогда не была значительным покупателем на международном рынке вооружений. Продолжение действия других экономических санкций, уменьшение нефтяных доходов и общая финансовая скованность Ирана делают любые изменения в существующей модели маловероятными. Даже в 2017 году, до того как администрация Трампа вновь ввела санкции, которые были до этого ослаблены в соответствии с СВПД, Международный институт стратегических исследований сообщил, что высокая стоимость будет ограничивать любые закупки современных систем вооружений Ираном.

Продажа оружия как проблема региональной дестабилизации должна измеряться не только количеством транзакций, но и тем, каким образом оружие применяется. Американское оружие использовалось для жестких репрессий, нарушающих права человека в Египте; в ходе палестино-израильского конфликта. В последние годы американское оружие, предоставленное Саудовской Аравии, привело к возникновению в Йемене самой серьезной на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. Авиаудары Эр-Рияда по Йемену стали самым серьезным фактором, спровоцировавшим эту катастрофу. Согласно проекту ”Йеменские данные” (Yemen Data Project), по состоянию на март 2019 года, в результате бомбардировок было убито и ранено более 17 000 мирных жителей.

Американское вооружение, проданное арабам в Персидском заливе, дестабилизировало другие стороны. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты предоставили оружие ополченцам для укрепления влияния в Йемене. Часть оружия была передана радикальным салафитам, в том числе связанным с ”Аль-Каидой”. Часть оружия попала в руки повстанцев-хуситов, против которых ведется война под руководством Саудовской Аравии.

Методы и мотивы, стоящие за продажей американского оружия, сложно назвать разумной региональной политикой. Согласно статье в New York Times ”Почему бомбы, произведенные в Америке, убивают мирных жителей в Йемене”, продажи были мотивированы интересами Raytheon и других оборонных подрядчиков, а не стремлением обезопасить Ближний Восток.

Этот аспект торговли оружием привел к противостоянию между администрацией Трампа и Конгрессом. В прошлом году Трамп наложил вето на двухпартийную резолюцию (созданную по примеру аналогичных документов в других странах), ограничивающую поддержку США войны Саудовской Аравии в Йемене. Администрация обошла Конгресс и отменила обычные процедуры одобрения сделки на продажу оружия стоимостью $8 млрд саудитам, объявив ее чрезвычайной мерой.

Нарушение стало причиной расследования, инициированного генеральным инспектором Государственного департамента (наряду с расследованием использования Майком Помпео средств налогоплательщиков в личных целях), до того, как Помпео заставил Трампа его уволить.

Словом, действительно существуют серьезные проблемы с торговлей оружием на Ближнем Востоке, но большая их часть связана не с Ираном.