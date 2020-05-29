Спасут ли экономику Армении контрабандные сигареты Пашиняна, зачем в стране уничтожили сельское хозяйство, почему Ереван не сдал тест на борьбу с COVID-19 - Анализ армянских СМИ за 23 – 29 мая. Экономика

Семья премьер-министра Армении Никола Пашиняна после двух неудавшихся попыток экспорта нескольких десятков тонн сигарет в Краснодар и Воронеж на семейном совете с карманными олигархами приняла решение экспортировать новую партию сигарет в Абхазию, - заявил в своем видеообращении экс-посол Армении при Святом Престоле Микаель Минасян, пишут армянские СМИ.

Семья Пашиняна снова попалась на сигаретах

Из Армении снова была отправлена очередная крупная партия сигарет - на этот раз в Абхазию, которую представили как территорию Грузии, - пишет интернет-издание Aysor.am. "Афганская система не получилась, Воронеж также не получился, и на семейном совете Пашиняны приняли решение экспортировать сигареты в Абхазию. Но они не знали, что, когда экспортируешь товар в какую-либо страну, эта страна должна существовать. Итак, из Армении отправился новый рейс с сигаретами в Сочи. В документах указано, что экспортируются сигареты (14,8 т), по документам все в порядке, но они не учли один нюанс: а именно - Армения не признает Абхазию. И тогда в документах после Абхазии ставится запятая и добавляется Грузия. Таким образом, создалась большая дипломатическая проблема", - заявил в своем видеообращении экс-посол Армении при Святом Престоле в Ватикане Микаель Минасян.

По задуманной схеме, сигареты должны продаваться в России, но по документам отправляются в Абхазию. "Поскольку в документообороте Армении Абхазии не существует, то записывают в документах аэропорт Адлера. А Абхазию в документах представляют как территорию Грузии. Грузины, когда узнают, ведь зададут вопрос – как же вы импортируете в Грузию без импорта в Грузию? А в Абхазии знают, что в Армении вы считаете их частью Грузии? Они давно уже считают себя суверенной страной, там есть президент. Этим власти Армении создали перед нашей страной большую проблему с грузинами, абхазами и русскими, и все это - во имя семейного бизнеса Пашиняна", - отметил Минасян.

Ранее в аэропорту города Воронежа был задержан очередной груз контрабандных сигарет из Армении. Согласно подтвержденным данным, его задержала транспортная полиция, которая и направила товар на экспертизу. По данным источников EADaily, в районе аэропорта Воронежа выхода контрабандного груза сигарет весом несколько десятков тонн ожидали три большегрузные фуры, которые в дальнейшем должны были доставить сигареты в Ставрополь. По некоторым данным, незаконный груз прибыл из Армении 9 мая. Ранее, 25 апреля, сотрудники ФСБ России совместно с таможенной службой задержали в аэропорту города Краснодара крупную партию сигарет из Армении. Сигареты перевозил самолет МЧС, вылетевший из Еревана и, судя по документам, следовавший в Афганистан, - напоминает издание.

В продолжение темы в газете "Иратес" читаем: Никол Пашинян и его окружение спланировали операцию "фейковая контрабанда". "Никол Пашинян владеет всеми 400 видами манипуляции. В ближайшее время "великий комбинатор" и его окружение планируют провести операцию "фейковая контрабанда" по следующему сценарию. Именно в аэропорту Еревана будет "задержан" вылетающий в другую страну самолет, на борту которого находится груз с маркировкой "Товары народного потребления". Власти арестуют виновных, продемонстрировав тем самым, что именно они ведут борьбу против контрабанды и повсюду устанавливают справедливость. Однако непреклонный лидер революции, очевидно, подзабыл, что не все проходит гладко в этом "театре": далеко не все продающие и покупающие товар игроки согласны вступить в эту опасную игру для претворения в жизнь этой "блестящей" идеи фикс.

Ни Минсельхоза, ни инвестиций

Газета "Паст" пишет, что многочисленные представители надеялись, что в сельскохозяйственной отрасли, как и во всех других сферах, после произошедшей в Армении смены власти будут предприняты шаги для ее улучшения и урегулирования. "Многие из тех, кто занимается сельским хозяйством, думали, что, наконец, будут решены многочисленные волнующие фермеров вопросы, в частности, в селах сократится бедность и миграция, сельское хозяйство и села начнут развиваться, в стране появится разумная программа развития сельского хозяйства, сферой будут руководить умелые эксперты, знающие о сельском хозяйстве. Однако в действительности в нашей стране, имеющей хорошие аграрные традиции, закрылось не только министерство сельского хозяйства, но некоторые сельскохозяйственные ГНКО, а во всей сфере начался кадровый погром.

По сведениям издания, в настоящее время во многих сельских общинах царит довольно неопределенная и непонятная ситуация, поскольку есть конкретные проблемы, связанные с чисто отраслевыми вопросами. Жители сел для получения ответов на волнующие их вопросы бесполезно тратят время в областных администрациях и в министерствах территориального развития и инвестиций, однако им не удается достичь окончательного желательного результата. Фермеры недовольны тем, что не могут осуществить инвестиционные программы из-за отсутствия надлежащих консультаций и профессиональной поддержки", - отмечает издание.

Коронавирус сеет панику

Темпы распространения коронавируса в Армении увеличиваются, - читаем в газете "Грапарак". "Власти демонстрируют признаки паники, однако в плане организации борьбы не предпринимают новых шагов. Вчера инспекционные органы здравоохранения и труда, продовольственной безопасности распространили предупреждения, объявив, что прекращается деятельность ряда объектов питания и закроются все те учреждения, которые не будут соблюдать правила безопасности. Никол Пашинян в очередной раз вышел в "лайв" и прочитал психологическую нравственно-назидательную проповедь. Министерство здравоохранения распространило заявления о том, кого будут госпитализировать, а кого изолировать дома. И параллельно со всем этим распространились сведения о том, что заканчиваются тесты на коронавирус, посему тесты будут проводить только в случае крайней необходимости и по мере важности. Ясно одно: в борьбе с вирусом нам нужно надеяться только на себя", - пишет газета.

В продолжение темы интернет-издание Sputnik Армения отмечает, что снижение рейтинга властей Армении на фоне неэффективной борьбы с коронавирусом создает благотворную почву для образования новых оппозиционных полюсов. "Даже после объявления пандемии руководство Армении продолжало кампанию для проведения конституционного референдума, запланированного на 5 апреля. Лишь после событий в Эчмиадзине в стране ввели режим ЧП, первые семь дней которого оказались вообще неэффективными, поскольку не было механизмов предотвращения распространения коронавируса. Эффективным можно считать лишь двухнедельный карантин. Но с начала апреля карантин фактически перестал действовать", - заметил политолог Сурен Суренянц. Случилось так, что Армения оказалась центром пандемии COVID-19 на Южном Кавказе: из-за неэффективной политики властей урон был нанесен как системе здравоохранения, так и экономике страны. "Власти не могут надеяться на безоговорочную поддержку общества, как это было прежде. Образовался политический вакуум, который пытаются заполнить различные силы – и новые, и связанные с прежними властями", - считает он. В Армении нарастает волна критики, рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна падает. Пашинян пытается уклониться от ответов на острые вопросы, связанные, в частности, с "сигаретным" скандалом. Вопросы возникают и среди соратников премьера - люди хотят знать, имеют ли обвинения в адрес Пашиняна под собой основания. Все это, наряду с пандемией и неэффективными шагами властей, бьет по рейтингу правительства и самого премьера", - отмечает издание.

Армения будет покупать российские Toyota

До конца 2020 года в Армению будет поставлено около 450 автомобилей компании Toyota российской сборки, - сообщают "Известия". "Речь идет о моделях Camry и RAV4, собранных на заводе в Санкт-Петербурге. Компания Toyota Motor уже приступила к поставкам автомобилей российской сборки в Армению. До этого Camry и RAV4 поставлялись непосредственно из Японии. Республика стала третьим международным рынком для экспорта собранной в России продукции компании после Беларуси и Казахстана. Смена страны-производителя для рынка Армении позволила на 10% снизить локальные цены на указанные модели", - говорится в публикации.

Бананы стерпят все

Компания бывшего главного пристава Армении Миграна Погосяна продолжает свой бизнес, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Компания "Кэтрин груп" продолжает импортировать бананы в Армению, - заявил на заседании в парламенте председатель Госкомиссии Армении по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян, отметив, что с началом пандемии коронавируса бананы в республике заметно подорожали: если раньше они стоили 600-650 драмов, теперь – 750 и больше ($1,5). "В последние месяцы в мире вырос курс доллара, но только этот факт не мог привести к подорожанию бананов", - подчеркнул Геворкян, добавив: доллар вырос на 4-5%, в то время как бананы подорожали сильнее. Это касается всех компаний, импортирующих бананы в республику. Госкомиссия намерена проверить, нет ли здесь нарушения или сговора, нарушающего условия конкуренции. Завозить тропические фрукты продолжает и компания "Кэтрин груп", ранее обладавшая практически монопольным правом на импорт бананов. "Кэтрин груп" принадлежит бывшему главному судебному приставу Армении, бывшему депутату парламента Миграну Погосяну. После "бархатной революции" в Армении ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, а компания была признана банкротом", - напоминает издание.

В Ереване нашли повод для новых кредитов

Газета "Паст" пишет, что из-за эпидемиологической ситуации действующие власти вынуждены привлечь новые кредитные средства. "Несмотря на то обстоятельство, что Никол Пашинян во время своей оппозиционной деятельности критиковал привлечение кредитных средств, сейчас он считает это нормальным и естественным процессом. Власти собираются кроме объявленных недавно привлечь новые кредитные средства, которые в основном должны быть направлены на реализацию определенной части бюджетных программ (дорожное строительство, поддержка сельского хозяйства и т.д.). Речь идет примерно о $200 млн, которые Ереван намерен взять в Азиатском банке развития. Специалисты констатируют, что с одной стороны, создавшаяся ситуация вынуждает пойти на этот шаг, но с другой стороны, привлечение каждого нового доллара внешнего долга становится новой нагрузкой для дальнейшего экономического развития Армении. Причем в данный момент мы уже имеем нежелательные показатели внешнего долга", - отмечает газета.