Грузия планирует экспортировать медицинские маски

В связи с успешным производством качественных медицинских масок Грузия планирует наладить их экспорт, - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"Местный рынок настолько заполнился качественными медицинскими и бытовыми масками, что мы приняли решение вывозить маски на экспорт. Такие предприятия, как New Technologie Impex, которые производят миллионы медицинских масок высокого качества, создают сильную экономику Грузии", - заявила Турнава, передает Sputnik Грузия.

С возникновением дефицита защитных масок и дезинфицирующих средств в условиях пандемии коронавируса как в Грузии, так и во всем мире, Минэкономики вместе с другими правительственными ведомствами и частным сектором за рекордно короткий срок удалось организовать их местное производство. Все больше предприятий страны производят коммерческие маски не только для грузинского рынка, но и для экспорта. Это то, как быстро реагирует частный сектор и правительство на тот вызов, с которыми многие другие гигантские страны не могут так успешно справиться, - отметила Турнава.

Напомним, New Technologie Impex производит в Грузии высококачественные маски европейского стандарта на двух производственных линиях, оснащенных оборудованием современных стандартов. При полной нагрузке предприятие может производить 12 млн масок в месяц. Защитные маски в стране шьют на девяти предприятиях.