В столичный регион возвращается тепло

Сегодня жителей столичного региона ожидает майское тепло: столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, а небольшой дождь пройдет лишь во второй половине дня, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние циклоническая депрессия с юго-запада, откуда и потянутся облака, переходящие в дождевое состояние. Температурный фон останется в климатической норме мая. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура в столице составит плюс 18-20, по области 16-21", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт ст, - добавил синоптик.