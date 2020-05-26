Доктор Мясников раскритиковал антибактериальное мыло

Телеведущий, главврач городской клинической больницы имени М.Е.Жадкевича Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.

"Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии", - пояснил врач, передает РИА Новости.

Антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных, а для широкого применения достаточно просто мыла, - добавил Александр Мясников.