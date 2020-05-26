Произведения Лермонтова можно будет послушать у "бювета-книги" в Железноводске

Отрывки из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова прозвучат у литературного бювета в Железноводске (Ставрополье), об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

"С четырех сторон "бювета-книги" специалисты установят трансляторы и динамики, из которых будут доноситься бессмертные произведения Михаила Лермонтова. Решили не ограничиваться поэзией и записать все жанры, в которых творил великий русский гений", - приводит слова главы города Евгения Моисеева ТАСС.

В пресс-службе администрации уточнили, что установить динамики планируется уже в ближайшее время, запуск трансляций назначен на начало июня.

В ведомстве добавили, что поучаствовать в чтении произведений смогут и сами жители Железноводска.