Мораторий на пени за неуплату ЖКХ может стать короче - СМИ

Министерство энергетики России предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ, - заявил замглавы ведомства Юрий Маневич, сообщают "Ведомости".

Министерство предлагает сохранить мораторий до 31 мая, а для граждан, которые оказались в затруднительном положении, период отсрочки могут продлить еще на два месяца - до 31 июля. При этом в ведомстве считают возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики, - передает РИА Новости.

Дело в том, что уровень собираемости платежей на рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизился на 7%, а прирост задолженности составил 11 млрд рублей, при этом собираемость платежей на рынках тепловой энергии за прошлый месяц снизилась на 12% при приросте задолженности порядка 16 млрд рублей.

При сохранении моратория до конца года выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 млрд рублей, что негативно повлияет на работу отраслей ТЭК и поставит под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны, - поведал замминистра, добавив, что инициативу о сокращении срока действия моратория министерство включило в план первоочередных мероприятий по поддержке предприятий электроэнергетики.

Документ уже направлен на рассмотрение в аппарат правительства.