Более 800 жителей ветхих домов переедут в новые в Нур-Султане

Свыше 800 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, переедут в новые дома уже в текущем году, - рассказали в акимате Нур-Султана.

Уточняется, что в числе аварийных жилых домов есть возведенные еще до Великой Отечественной войны - в 1931 году.

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов в ходе объезда посетил ветхие дома и поговорил с жильцами.

Жители одного из домов по улице Бесшатыр в районе Сарыарка пожаловались, что здание буквально рушится на глазах. "Зимой нечем дышать, так как мы топим многоквартирный дом углем - у всех стоят печки. Холодно, сыро", - посетовали они.

Аким рассказал, что в Нур-Султане официально признаны аварийными 125 домов. "В вашем районе мы были в прошлом году, ваш дом мы включили на текущий год. Все семьи данного дома новый год встретят уже в новых квартирах. Всего же в этом году в новые дома переселим свыше 800 семей", - пообещал Кульгинов.

Кроме того, в скором времени будут снесены дома барачного типа, рядом с которыми проходят железнодорожные пути. Их жильцы опасаются, что дети, гуляя, могут попасть под поезд.

Градоначальник пообещал решить вопрос и пояснил, что в текущем году для очередников построят свыше 8 тыс социальных квартир.