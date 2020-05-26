В Минобороны подтвердили аварийную посадку Ми-8 в Анадыре
При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку, экипаж погиб, - сообщает Минобороны России.
"Вертолет военных проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 м. Внутри находились четыре человека, все погибли", - цитирует собеседника РИА Новости.
"Двадцать шестого мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб", - говорится в сообщении.
"Предварительная причина крушения воздушного судна - техническая неисправность", - сообщил источник в экстренных службах.
Пожар на месте крушения вертолета потушен, - сообщили в экстренных службах региона.
После ликвидации пожара обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, ящики почти не пострадали.
К месту катастрофы уже вылетела комиссия главного командования ВКС России, - сообщили в Минобороны.
Вестник Кавказа
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