В Минобороны подтвердили аварийную посадку Ми-8 в Анадыре

При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку, экипаж погиб, - сообщает Минобороны России.

"Вертолет военных проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 м. Внутри находились четыре человека, все погибли", - цитирует собеседника РИА Новости.

"Двадцать шестого мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб", - говорится в сообщении.

"Предварительная причина крушения воздушного судна - техническая неисправность", - сообщил источник в экстренных службах.

Пожар на месте крушения вертолета потушен, - сообщили в экстренных службах региона.

После ликвидации пожара обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, ящики почти не пострадали.

К месту катастрофы уже вылетела комиссия главного командования ВКС России, - сообщили в Минобороны.