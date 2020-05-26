В России горят более 13 тыс га лесов

Лесопожарные формирования в регионах России тушат возгорания на общей площади более 13 тыс га, - сообщила сегодня пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Наибольшая площадь возгораний приходится на Красноярский край и Хакасию, где огнем охвачено свыше 4,7 тыс га и 3,1 тыс га соответственно. В Забайкалье горит 2,4 тыс га лесных земель, в Иркутской области - 1,7 тыс. Лесные пожары также тушат в Тыве, в Якутии, в Амурской области и в других регионах. В Тыве один очаг на площади 15 га зарегистрирован на землях особо охраняемой природной территории, - передает ТАСС.

Накануне лесные пожарные ликвидировали 58 возгораний на площади более 1,8 тыс га.

Режим ЧС из-за сильных пожаров действует на всей территории Забайкальского края, в районах Иркутской области, Тывы и Хакасии.

Особый противопожарный режим введен в 49 регионах страны.